Россиянам разрешили есть из немытой консервной банки

Академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что мыть консервные банки перед вскрытием необязательно. В беседе с «Абзацем» он назвал предрассудки россиян по поводу инфекций из-за немытой тары необоснованными.

Десятилетия использования консервов не создали прецедентов, требующих специальной обработки. Если очень хочется, можно протереть банку влажной салфеткой, подчеркнул эксперт.

«Не вижу никакого смысла мыть консервные банки перед вскрытием, если только они не попали в какую-то агрессивную среду. Никаких специальных требований не устанавливалось», — отметил Онищенко.