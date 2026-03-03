Умара Джабраилова похоронили в Чечне

Умара Джабраилова обнаружили 2 марта в апартаментах Vesper Tverskaya в тяжёлом состоянии после попытки суицида. Его экстренно доставили в Боткинскую больницу, где врачи более двух часов боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, 67-летний бизнесмен покончил с собой. При этом дочь предпринимателя не согласна с официальной версией. Она заявила, что не верит в суицид и считает, что её отца могли заставить «замолчать». Тело Джабраилова утром доставили в родовое село в Чечне для прощания и похорон.