Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 08:08

Тело Умара Джабраилова доставили в родовое село в Чечне

Обложка © Telegram / Умар Джабраилов

Обложка © Telegram / Умар Джабраилов

Тело экс-сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова, покончившего с собой в Москве, привезли в его родовое село в Чечне – Новые Атаги. Его похоронят сегодня, 3 марта, сообщили ТАСС его родственники.

Похороны проходят в родовом селе Новые Атаги в Чеченская Республика. По словам близких, погребальная процессия начнётся после 11:00 и пройдёт пешком от дома родственников до кладбища. На церемонии уже собрались десятки человек.

Накануне суицида Умар Джабраилов жаловался подруге на одиночество
Накануне суицида Умар Джабраилов жаловался подруге на одиночество

Напомним, Умара Джабраилова обнаружили 2 марта в апартаментах Vesper Tverskaya в тяжёлом состоянии после попытки суицида. Его доставили в Боткинскую больницу, где врачи 2 часа пытались реанимировать пациента, но безуспешно. Он умер. По предварительной версии, 67-летний бизнесмен покончил с собой. Его дочь не верит в версию с суицидом. По её мнению, отца заставили «замолчать».

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Умар Джабраилов
  • Происшествия
  • Чеченская Республика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar