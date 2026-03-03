Тело Умара Джабраилова доставили в родовое село в Чечне

Тело экс-сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова, покончившего с собой в Москве, привезли в его родовое село в Чечне – Новые Атаги. Его похоронят сегодня, 3 марта, сообщили ТАСС его родственники.

Похороны проходят в родовом селе Новые Атаги в Чеченская Республика. По словам близких, погребальная процессия начнётся после 11:00 и пройдёт пешком от дома родственников до кладбища. На церемонии уже собрались десятки человек.