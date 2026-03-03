Владимир Зеленский вновь исключил вывод украинских войск из подконтрольных Киеву районов Донбасса, которого требует Россия. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление главы киевского режима.

По его словам, подобные предложения обсуждались в ходе трёхсторонних консультаций, новый раунд которых запланирован на текущую неделю. Однако он назвал некорректным сравнение взятых ВС РФ «маленьких территорий» Сумской и Харьковской областях с «большой территорией» в Донбассе.

«Россияне чётко понимают, что они их не смогут удержать. Придёт момент, и мы вытесним их с этих территорий. Поэтому это не подарок», — сказал Зеленский.

При этом Киев не намерен выходить из переговорного процесса. Глава киевского режима подтвердил, что встреча делегаций России, Украины и США предварительно планировалась в столице ОАЭ на 5–8 марта. Однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке площадку, вероятно, придётся сменить. В качестве альтернатив рассматриваются Турция или Швейцария.

«Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский высказался о необходимости участия Пекина в мирном диалоге между Москвой и Киевом. По его словам, украинская сторона считает принципиально важным вовлечь Китай в переговорный процесс по урегулированию конфликта с Россией. Кроме того, украинский лидер сообщил, что подробно обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем его недавний визит в Китай.