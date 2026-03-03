Минобороны доложило о взятии Бобылевки и Веселянки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara
Российские войска взяли под контроль село Бобылевка в Сумской области, подтвердили в Министерстве обороны РФ. Там отчитались и об освобождении ещё одного населённого пункта — Веселянки в Запорожской области.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка. Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Веселянка», — сказано в сводке от 3 марта.
Ранее Life.ru сообщал, что Российская армия установила контроль над населёнными пунктами Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской области. В настоящее время военнослужащие проводят зачистку и закрепляются на занятых позициях.
