3 марта, 09:18

Минобороны доложило о взятии Бобылевки и Веселянки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Российские войска взяли под контроль село Бобылевка в Сумской области, подтвердили в Министерстве обороны РФ. Там отчитались и об освобождении ещё одного населённого пункта — Веселянки в Запорожской области.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка. Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Веселянка», — сказано в сводке от 3 марта.

«‎Северяне» прорвали границу в Сумской области и взяли село Бобылевка

Ранее Life.ru сообщал, что Российская армия установила контроль над населёнными пунктами Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской области. В настоящее время военнослужащие проводят зачистку и закрепляются на занятых позициях.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

