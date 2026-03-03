На красноармейском направлении в плен сдалась группа украинских военнослужащих. Бойцы 425-го штурмового полка «Скала» сложили оружие и строем пришли сдаваться российским бойцам в селе Гришино.

На красноармейском направлении сдались в плен бойцы украинского полка «Скала». Видео © Telegram / Работайте, братья!

«Четыре бедолаги из «Скалы» (которая своих не бросает) оказались брошены и решили сохранить себе жизнь, сдавшись бойцам группировки «Центр», — сообщает телеграм-канал «Работайте, братья!», опубликовавший кадры сдачи в плен.

Ранее Александр Сырский, главнокомандующий Вооружённых сил Украины, посетил передовые позиции в Запорожской области и признал, что ситуация для украинской армии остаётся непростой. Он охарактеризовал оперативную обстановку на данном направлении как сложную.