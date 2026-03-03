Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 09:35

Бойцы элитного полка ВСУ «Скала» с белым флагом пришли строем сдаваться к ВС России

Обложка © Telegram / Работайте, братья!

Обложка © Telegram / Работайте, братья!

На красноармейском направлении в плен сдалась группа украинских военнослужащих. Бойцы 425-го штурмового полка «Скала» сложили оружие и строем пришли сдаваться российским бойцам в селе Гришино.

На красноармейском направлении сдались в плен бойцы украинского полка «Скала». Видео © Telegram / Работайте, братья!

«Четыре бедолаги из «Скалы» (которая своих не бросает) оказались брошены и решили сохранить себе жизнь, сдавшись бойцам группировки «Центр», — сообщает телеграм-канал «Работайте, братья!», опубликовавший кадры сдачи в плен.

Наши бойцы взяли в плен двух темнокожих наёмников на Константиновском направлении
Наши бойцы взяли в плен двух темнокожих наёмников на Константиновском направлении

Ранее Александр Сырский, главнокомандующий Вооружённых сил Украины, посетил передовые позиции в Запорожской области и признал, что ситуация для украинской армии остаётся непростой. Он охарактеризовал оперативную обстановку на данном направлении как сложную.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar