Сбитый американский лётчик встал на колени, чтобы жители Кувейта не забили его палкой

Сбитого над Кувейтом американского пилота поставили на колени и чуть не избили. Видео инцидента разлетелось по Сети, вызвав широкий резонанс.

Американский пилот встретился с жителями Кувейта. Видео © X / Ejikeme

На кадрах видно, как лётчик в военной форме стоит с поднятыми руками, пока к нему приближаются двое местных жителей, у одного в руке палка.

Американец активно жестикулировал, пытаясь остановить их, а затем подчинился и опустился на одно колено, продолжая что-то объяснять. В какой-то момент мужчины отошли, и пилот смог подняться.

Иран периодически наносит удары по территории Кувейта, где размещены американские военные базы. Ранее Life.ru сообщал, что Корпус стражей исламской революции задействовал 12 беспилотников в атаке на базу Арифджан. Также недавно под удар попало посольство США в Кувейте.