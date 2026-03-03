ЦАХАЛ сообщила о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Бейруте

Тель-Авив продолжает точечно уничтожать командный состав проиранских сил в регионе. Очередной удар пришёлся по столице Ливана. В понедельник, 2 марта, военные нанесли авиаудар по Бейруту, об этом сообщила пресс-служба Армим обороны Израиля.

Целью был высокопоставленный представитель спецподразделения «Кудс» (входит в состав КСИР). В ЦАХАЛ уточнили, что ликвидированный командир отвечал за связь «Хезболлах» с Тегераном.

«Вчера военно-морские силы атаковали в Бейруте и ликвидировали Резу Хазаи, ответственного за укрепление военного потенциала «Хезболлах» от имени сил «Кудс», который также являлся начальником штаба Ливанского корпуса этого формирования», — говорится в заявлении.

Ранее Армия обороны Израиля 3 марта сообщила о ликвидации в Бейруте Абу Хамзы Рами, командира ливанского отделения палестинской организации «Исламский джихад»*. Рами занимал эту должность несколько лет и, по версии ЦАХАЛ, отвечал за планирование и проведение сотен атак против израильских солдат.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.