3 марта, 10:11

В графике Путина пока нет разговора с Трампом

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует говорить с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом рассказ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока разговора с Трампом не планируется. Таких мероприятий в графике президента нет», — заявил представитель Кремля журналистам.

Вместе с тем представитель Кремля сделал традиционную оговорку, уточнив, что речь идёт именно о текущем графике. Возможных изменений в будущем не исключена.

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Иране
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Иране

Ранее Москва и Доха провели экстренные переговоры на высшем уровне в связи с резким обострением ситуации вокруг Ирана. Путин пообщался с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани о стремительно разрастающемся конфликте, вызванныого ударами США и Израиля по Исламской Республике.

Наталья Афонина
