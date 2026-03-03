В графике Путина пока нет разговора с Трампом

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует говорить с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом рассказ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока разговора с Трампом не планируется. Таких мероприятий в графике президента нет», — заявил представитель Кремля журналистам.

Вместе с тем представитель Кремля сделал традиционную оговорку, уточнив, что речь идёт именно о текущем графике. Возможных изменений в будущем не исключена.

Ранее Москва и Доха провели экстренные переговоры на высшем уровне в связи с резким обострением ситуации вокруг Ирана. Путин пообщался с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани о стремительно разрастающемся конфликте, вызванныого ударами США и Израиля по Исламской Республике.