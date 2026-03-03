В Госдуме объяснили провокацию ВСУшников с дрифтом на джипе влиянием таблеток

Депутат Госдумы Андрей Колесник прокомментировал инцидент с дрифтом украинского джипа в зоне спецоперации. Парламентарий допустил, что действия военных могли быть частью тактики по выявлению российских позиций.

«Я думаю, они пытались засечь наши огневые точки, с которых идёт работа. Они по большей части мобильные и трудно [засечь], если с одной точки ведётся огонь, то тут же потом это оружие перемещается в другое место и так далее», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По его мнению, таким образом бойцы могли пытаться спровоцировать ответный огонь, чтобы зафиксировать расположение техники. Не исключена и версия о влиянии стимуляторов.

«Может быть, под таблетками под химическими», — предположил Колесник.

Если версия с разведкой подтвердится, это может свидетельствовать о дефиците беспилотников у украинской стороны. Депутат назвал подобную тактику не новой для мирового боевого опыта, но показательной. По его словам, ВСУ идут на любые жертвы для противостояния ВС РФ.