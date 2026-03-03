В Госдуме объяснили провокацию ВСУшников с дрифтом на джипе влиянием таблеток
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Vaschenkov
Депутат Госдумы Андрей Колесник прокомментировал инцидент с дрифтом украинского джипа в зоне спецоперации. Парламентарий допустил, что действия военных могли быть частью тактики по выявлению российских позиций.
«Я думаю, они пытались засечь наши огневые точки, с которых идёт работа. Они по большей части мобильные и трудно [засечь], если с одной точки ведётся огонь, то тут же потом это оружие перемещается в другое место и так далее», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».
По его мнению, таким образом бойцы могли пытаться спровоцировать ответный огонь, чтобы зафиксировать расположение техники. Не исключена и версия о влиянии стимуляторов.
«Может быть, под таблетками под химическими», — предположил Колесник.
Если версия с разведкой подтвердится, это может свидетельствовать о дефиците беспилотников у украинской стороны. Депутат назвал подобную тактику не новой для мирового боевого опыта, но показательной. По его словам, ВСУ идут на любые жертвы для противостояния ВС РФ.
Напомним, ранее группа ВСУшников дразнила российских военных дрифтом на джипе. Начальник службы БПЛА 1441-го полка Иван Смирнов добавил, что в трезвом состоянии на такое вряд ли кто-то решится. Тем не менее украинские бойцы поплатились кровью за такой финт.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.