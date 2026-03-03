Владимир Путин
3 марта, 10:28

Серия взрывов прогремела в Иерусалиме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Несколько взрывов были слышны в районе Иерусалима, сообщает агентство AFP со ссылкой на очевидцев. В городе звучали сирены воздушной тревоги. Информация о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступала.

По данным журналистов, звуки взрывов могли быть следствием работы израильских систем противовоздушной обороны по перехвату целей. До этого иранская гостелерадиокомпания сообщила о новом залпе ракет, выпущенных в сторону объектов США и Израиля на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров решительно осудил военную операцию США и Израиля прротив Ирана, он выступил за немедленное прекращение огня всеми сторонами конфликта. Последствия конфликта, по его словам, уже ощущаются во всём ближневосточном регионе, где фактически идёт война.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

