Генштаб Чехии запугивает нападением РФ в течение 3–5 лет и требует денег «на оборону»

Россия вынашивает планы нападения на Чехию в течение ближайших лет, поэтому не следует ждать улучшения ситуации с безопасностью в Европе из-за «российской агрессии». С таким мнением выступил глава Генштаба Чехии Карел Ржехка, его цитирует украинское издание УНИАН.

«Россия может начать войну в Европе в ближайшие 3–6 лет... Агрессивная политика России станет самой конкретной угрозой для граждан Чехии и безопасности всего европейского континента», — заявил чиновник.

Ржехка сослался на данные разведслужб союзников. По его словам, «амбиции Кремля» вряд ли ограничатся только Украиной, а значит российские военные пойдут на всю Европу. Чиновник допустил, что сначала Москва попытается «разъединить» европейское сообщество политически и социально, после чего возьмётся за «военные инструменты».

«Вероятность войны обратно пропорциональна нашей решимости защищаться и инвестировать в оборону», — резюмировал глава Генштаба Чехии.

До этого шведская военная разведка в ежегодном докладе заявила о растущей военной угрозе для страны со стороны России. Москва якобы использует «гибридные методы» для давления на Европу, после чего собирается объединиться с Китаем и атаковать ЕС. Швеция даже заявила, что российские военные «скапливаются» на северных границах.