Около 40 южнокорейских судов оказались в зоне риска у Ормузского пролива

Напряжённость в Персидском заливе ударила по морской логистике. Южная Корея экстренно пытается обезопасить свой торговый флот. Около 40 судов под флагом Республики Корея находятся вблизи Ормузского пролива, об этом сообщает Агентство Reuters со ссылкой на министерство морского и рыбного хозяйства страны.

Власти уже разослали уведомления судовладельцам с просьбой временно воздержаться от ведения бизнеса в регионе. В Сеуле сейчас обсуждают дополнительные меры безопасности. Одна из крупнейших компаний — Hyundai Glovis — заявила, что в срочном порядке разрабатывает планы действий на случай ЧС, включая альтернативные маршруты и запасные порты для разгрузки.

Ранее советник командующего КСИР пригрозил уничтожить любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив, заявив, что ни одна капля нефти не покинет регион. Эти слова прозвучали на фоне резкого сокращения судоходства в проливе после ударов США и Израиля по Ирану. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности.