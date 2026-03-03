Дрон 6-й казачьей бригады сжёг Starlink ВСУ под Калениками
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon
Российские операторы дронов уничтожили терминал Starlink ВСУ в районе Каленики. Об этом сообщил телеграм-канал 3-й общевойсковой армии Вооружённых Сил России.
Уничтожение терминала Starlink. Видео © Telegram / 3-я ударная
Замаскированный объект обнаружили с высокой точностью. Учитывая важность Starlink для координации украинских подразделений, было принято решение нанести удар. БПЛА со сбросом вышел прямо на цель и поразил терминал вместе с антенной.
«Прямое попадание уничтожило терминал вместе с антенным оборудованием. Противник на этом участке лишился устойчивой высокоскоростной связи, что немедленно сказалось на управлении подразделениями», — сказано в публикации.
Ранее российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса. Кроме того, в Минобороны РФ отчитались об уничтожении пунктов временной дислокации подразделений ВСУ в 146 районах, включая места базирования наёмников.
