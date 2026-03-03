Единственный участковый острова Сарпинский погиб на СВО

В зоне специальной военной операции погиб лейтенант полиции из Волгограда. Он был единственным участковым на острове Сарпинский и ушёл на фронт добровольцем. Об этом сообщает V1.ru.

Алексей Звонков получил смертельное ранение. За плечами 44-летнего мужчины был опыт боевых действий на Северном Кавказе и служба в ОМОН. Контракт с Министерством обороны он подписал по собственному желанию.

Председатель СНТ «Аврора» Зоя Ивашкова рассказала, что Звонков отправился в зону боев не просто как боец, а как наставник — обучать молодое пополнение.

«Он шёл туда обучать молодых. Он уже участвовал в боевых действиях и был далеко не новичком. Люди говорят, что он в разведку пошёл со своей группой как командир, а обратно уже не вернулся», — поделилась Ивашкова.

Она добавила, что Звонков был очень хорошим участковым: оперативно реагировал на просьбы, любил работу. Перед мобилизацией он обустраивал жизнь на острове — купил домик, завёл хозяйство, просил соседей присмотреть за гусями. Теперь Сарпинский остался без участкового. У погибшего остались жена и дочь.

Остров Сарпинский, расположенный на Волге напротив Волгограда и входящий в состав города, является крупнейшим речным островом с площадью около 113 квадратных километров. На его территории находятся 16 хуторов, где проживают примерно 800 человек, а в дачный сезон население увеличивается до шести тысяч. Связь с большой землёй осуществляется только по воде: летом ходит паром, зимой действует ледовая переправа, так как мостовое сообщение отсутствует. Именно здесь в XVI веке началась история Царицына (современного Волгограда) — со строительства стрелецкого караула.

Ранее Life.ru сообщал, что российский военнослужащий с позывным Аюха, получивший частичный отрыв стопы при подрыве на мине в приграничье, сумел самостоятельно эвакуировать раненого сослуживца. Несмотря на тяжёлое ранение, он сел за руль квадроцикла и повёз товарища навстречу медикам.