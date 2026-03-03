Над планетой взошла «кровавая Луна Червя»

3 марта жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — полное лунное затмение, которое совпало с мартовским полнолунием, известным как «Луна Червя». Из-за красноватого оттенка в максимуме его называют «Кровавой Луной». В следующий раз такое совпадение случится только в 2028 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

Полное затмение продлится 59 минут, а весь процесс — более 5,5 часов. Максимальная фаза наступила в 14:35 по московскому времени. Лучше всего явление видно на Дальнем Востоке — в Приморье, Хабаровском и Камчатском краях, на Сахалине, Чукотке и востоке Якутии. Самой западной точкой, где затмение увидят, станет Мирный, самой восточной — Анадырь.

В 2026 году ожидается ещё три затмения: два солнечных и одно лунное. Полное солнечное затмение произойдёт 12 августа и будет видно на севере и северо-западе России.

Ранее, 22 февраля, исследователи впервые за четыре года обнаружили полное отсутствие пятен на видимой стороне солнечного диска. Это явление обычно наблюдается в периоды минимальной активности звезды.