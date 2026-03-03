Мэр Сочи Прошунин рассказал о пострадавших и разрушениях после землетрясения

Землетрясение в Сочи обошлось без серьёзных последствий. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«Пострадавших и разрушений нет, вся инфраструктура курорта работает штатно», — написал глава города в телеграм-канале.

Напомним, сегодня в Краснодарском крае была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 4,4, которую ощутили на себе жители Сочи. Эпицентр землетрясения находился в двадцати с небольшим километрах юго-западнее города, а очаг — на глубине порядка 35 километров.