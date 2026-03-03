Лихачёв: Россия потеряла связь с руководством всей атомной отрасли Ирана

Глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил о потере связи с руководством всей атомной отрасли Ирана. При этом на Бушерской АЭС, построенной при участии российских специалистов, работа продолжается в штатном режиме.

Глава Росатома заявил о потере связи с руководством всей атомной отрасли Ирана. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

«Росатом поддерживает ежечасную связь со станцией», — подчеркнул руководитель госкорпорации в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, работа на площадке строительства новых блоков приостановлена, однако данный проект останется в приоритетах.

А ранее Life.ru сообщал, что МАГАТЭ подтвердило повреждения на ядерном объекте Ирана в Натанзе. В агентстве уточнили, что радиологических последствий инцидента не ожидается, а сам завод дополнительного воздействия не испытал.