3 марта, 14:28

В Госдуме предупредили о возможном отвлекающем манёвре ВСУ под Белгородом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал сообщения о подготовке украинской армии к контрнаступлению в Белгородской области. По его мнению, такая информация может служить прикрытием для масштабной операции на другом участке фронта.

«Концентрация сил ВСУ, впрочем, вполне может быть отвлекающим манёвром, когда реальное наступление, к примеру, готовится совсем на другом направлении», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Главное для российских войск — избежать эффекта внезапности. По его словам, российские военные должны быть готовы к указанным событиям. Депутат добавил, что текущая обстановка создаёт благоприятные условия для активных действий российской армии. Запад сейчас сосредоточен на ближневосточном кризисе, что может ослабить внимание к европейскому театру.

«Вообще, сейчас наиболее удобное время для того, чтобы ВС России самим начать масштабную наступательную операцию, пока Запад занят ближневосточными проблемами», — отметил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ готовят весеннее наступление под Белгородом. По данным Mash, противник уже сосредоточил у границы около восьми тысяч солдат. Основу группировки составляет 2-й армейский корпус «Хартия».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
