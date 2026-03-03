Украинские военные готовятся к весеннему контрнаступлению вблизи Белгородской области. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на российских бойцов, противник уже сосредоточил у границы около восьми тысяч человек.

Командование ВСУ рассредоточивает силы в районе сёл Красная Яруга и Октябрьское Харьковской области. Живая сила и техника, предположительно, накапливаются для дальнейших активных действий. Противник уже сейчас активно атакует приграничные сёла с помощью дронов и миномётов.

Основу группировки составляет 2-й армейский корпус «Хартия». Особое внимание привлекает 13-я бригада, в составе которой воюют наёмники из Перу, Китая, Бразилии, Чехии, Тайваня и США.

Ранее сообщалось, что латиноамериканские наёмники, разорвавшие контракт с ВСУ и отказавшиеся участвовать в штурмах, занялись мародёрством в Путивле Сумской области. Речь идёт о гражданах стран Латинской Америки, которые не захотели продолжать участие в боевых действиях и разорвали соглашение с киевской стороной.

