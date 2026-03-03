В порту Фуджейра в ОАЭ вспыхнул пожар после удара иранского дрона

В порту Фуджейра в Объединённых Арабских Эмиратах произошёл пожар после удара иранского беспилотника. Об этом сообщает Associated Press (AP). На кадрах очевидцев виден густой серый дым, поднимающийся над объектом. Предположительно, удар пришёлся по нефтебазе.

Порт Фуджейра — один из крупнейших в мире центров хранения нефтепродуктов, расположенный вне Ормузского пролива. На фоне остановки движения через пролив его значение резко возросло, что сделало его вероятной целью.

Ранее нефтяной танкер атаковали у побережья Омана. Один член экипажа погиб. Предположительно, удар по судну MKD Fium нанёс иранский дрон. В Сети появилось видео пожара — над палубой поднимается чёрный дым.