Омский Tik-tok-инспектор ДПС с 500 тыс. подписчиков оказался взяточником

В Омске отстранили от службы старшего инспектора ДПС, подозреваемого в передаче взятки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, сотрудник Госавтоинспекции и его знакомый передали незаконное денежное вознаграждение должностному лицу.

По данным Mash, речь идёт о старшем инспекторе Георгии Степанове, который вёл популярный блог в TikTok. На его канал были подписаны более 518 тысяч человек, ролики набирали сотни тысяч просмотров. Последнее видео инспектор опубликовал в феврале 2022 года.

Георгий Степанов. Фото © Instagram / geo_stepanov

В полиции не называют имени фигуранта, но подтвердили, что сотрудник отстранён от выполнения обязанностей. Назначена служебная проверка. Если вина подтвердится, его уволят из органов и привлекут к ответственности по закону.

В феврале суд Уфы приговорил бывшего начальника МРЭО ГИБДД по Башкирии Ильдуса Шайбакова, известного как «золотой гаишник», к 18 с половиной годам колонии строгого режима. Экс-полицейский также выплатит штраф в 2,5 миллиона рублей, он лишён звания подполковника и права занимать должности в правоохранительных органах на девять лет. Разбирательство в отношении Шайбакова, его заместителя и шестерых подчинённых длилось с 2024 года. Их признали виновными в создании преступного сообщества, получении взяток и превышении полномочий. По версии следствия, с 2010 по 2014 годы группировка торговала водительскими удостоверениями, выдавая их без сдачи экзаменов. Шайбакова задержали в 2022-м после обнаружения в его квартире 44 миллионов рублей. Больше года он находился в федеральном розыске.