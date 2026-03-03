Застрявшие за границей россияне отдают 500 тыс. за авиабилеты через Азию на фоне ситуации на Востоке

Российские туристы, отдыхавшие на Мальдивах, Шри-Ланке, Бали и Сейшельских островах, не могут вернуться домой из-за агрессии США и Израиля на Ближнем Востоке. Стыковочные рейсы граждан проходили через ОАЭ, где сейчас Иран наносит ответные удары по американским военным базам. Туристы вынуждены отдавать по полмиллиона за авиабилеты через Азию, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Россияне боятся рисковать и выбирать для пересадки другие ближневосточные страны, поэтому пользуются предложениями авиакомпаний из Азии. По словам самих туристов, цены на билеты выросли в пять раз за последние несколько дней. Минимальная цена на одного человека достигла 200 тысяч рублей. На семью может уйти примерно полмиллиона.

Москвичка Анастасия рассказала, что должна была улететь с Бали домой ещё 28 февраля. Пересадка планировалась в Катаре. Однако небо было закрыто после атаки на Иран, в итоге девушка не может получить возврат денег за билет и вынуждена сама оплачивать себе дальнейшее проживание в отеле. Сейчас популярные направления для возвращения с курортов в Россию — через Китай и Вьетнам. Второй вариант обойдётся дешевле, но с несколькими пересадками и маршрутом в 40 часов. Но даже такой путь потребует от туриста 200 тысяч рублей.

Кроме того, можно лететь через Индию, но там нужна виза. И, наконец, есть предложения вернуться в РФ через Оман, но в этом случае высоки риски наткнуться при покупке билетов на мошенников.

Ранее Life.ru писал, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на авиабилеты из Дубая в Россию резко выросли. Стоимость перелёта для семьи из трёх человек с грудным ребёнком в Новосибирск или Екатеринбург превысила 360 тысяч рублей, пожаловалась российская туристка. По её словам, она находится в ОАЭ с мужем и двумя детьми и решила вылететь раньше окончания путёвки после серии взрывов, но это оказалось не так просто.