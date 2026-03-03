ЦАХАЛ заявил об ударах по правительственным объектам в Тегеране и Исфахане
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
Израильская авиация продолжает плановую зачистку иранской инфраструктуры. Под удар попали ключевые объекты в двух крупнейших городах республики. ВВС нанесли удары по целям, принадлежащим иранскому режиму, в Тегеране и Исфахане, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Речь идёт о правительственных зданиях. Особый акцент сделан на Исфахане. Там, по данным ЦАХАЛ, поражены «десятки целей, связанных с ракетными запусками» — пусковые установки и склады, предназначенные для атак против Израиля.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Тегеран отвечает ударами по американским базам в регионе и по израильской территории. Тель-Авив продолжает точечные удары по командному составу проиранских сил: 2 марта израильские военные нанесли авиаудар по Бейруту, ликвидировав высокопоставленного представителя спецподразделения «Кудс» КСИР.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.