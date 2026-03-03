ЦАХАЛ заявил об ударах по правительственным объектам в Тегеране и Исфахане

Израильская авиация продолжает плановую зачистку иранской инфраструктуры. Под удар попали ключевые объекты в двух крупнейших городах республики. ВВС нанесли удары по целям, принадлежащим иранскому режиму, в Тегеране и Исфахане, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Речь идёт о правительственных зданиях. Особый акцент сделан на Исфахане. Там, по данным ЦАХАЛ, поражены «десятки целей, связанных с ракетными запусками» — пусковые установки и склады, предназначенные для атак против Израиля.