Лавров предупредил о ядерной угрозе из-за войны на Ближнем Востоке
Обложка © Life.ru
Из-за конфликта на Ближнем Востоке возрастает вероятность ядерной катастрофы. Об этом глава МИД России Сергей Лавров предупредил на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
«Угроза обостряется, я бы сказал, нарастает», — отметил Лавров, подчеркнув серьёзность текущей ситуации в регионе.
Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану. В результате атаки погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В ответ Тегеран обстрелял американские базы на Ближнем Востоке. 1 марта ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации высшего руководства Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «48 лидеров исчезли одним махом». 2 марта Армия Израиля объявила о новой волне ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.
