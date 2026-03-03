Владимир Путин
3 марта, 10:35

Лавров предупредил о ядерной угрозе из-за войны на Ближнем Востоке

Обложка © Life.ru

Из-за конфликта на Ближнем Востоке возрастает вероятность ядерной катастрофы. Об этом глава МИД России Сергей Лавров предупредил на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.

«Угроза обостряется, я бы сказал, нарастает», — отметил Лавров, подчеркнув серьёзность текущей ситуации в регионе.

Захарова допустила «второй Чернобыль» в Иране из-за ударов по ядерным объектам
Захарова допустила «второй Чернобыль» в Иране из-за ударов по ядерным объектам

Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану. В результате атаки погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В ответ Тегеран обстрелял американские базы на Ближнем Востоке. 1 марта ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации высшего руководства Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «48 лидеров исчезли одним махом». 2 марта Армия Израиля объявила о новой волне ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.

BannerImage
Владимир Озеров
