Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 15:41

Зеленский снова раскритиковал власти Киева за неподготовленность к зиме

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Киевский власти не справились с подготовкой украинской столицы к зиме, а также не предоставили необходимых документов на заседании национальной безопасности и обороны Незалежной. Об этом в телеграм-канале написал Владимир Зеленский.

«На сегодняшний день Киев не был готов — как и этой зимой. К следующей зиме необходимо успеть подготовиться и выполнить каждую задачу», написал он.

На протяжении всего отопительного сезона Зеленский возлагал ответственность за проблемы с теплом и электричеством на мэра украинской столицы Виталия Кличко. Заочный конфликт двух политиков не остался незамеченным за рубежом. The Washington Post писала, что публичная перепалка демонстрирует политическую нестабильность на Украине.

«Троянский конь»: Царёв оценил шансы боксёра Усика сместить шоумена Зеленского
«Троянский конь»: Царёв оценил шансы боксёра Усика сместить шоумена Зеленского

В свежем интервью итальянской прессе Владимир Зеленский начал скромничать и поставил под сомнение своё участие в будущих выборах президента Украины. По его словам, голосование возможно лишь после завершения конфликта, и он совсем не уверен в своём выдвижении. Ранее в беседе с другим изданием глава киевского режима допускал проведение выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению и не исключал своего участия при прекращении огня, однако теперь его позиция изменилась.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar