Киевский власти не справились с подготовкой украинской столицы к зиме, а также не предоставили необходимых документов на заседании национальной безопасности и обороны Незалежной. Об этом в телеграм-канале написал Владимир Зеленский.

«На сегодняшний день Киев не был готов — как и этой зимой. К следующей зиме необходимо успеть подготовиться и выполнить каждую задачу», — написал он.

На протяжении всего отопительного сезона Зеленский возлагал ответственность за проблемы с теплом и электричеством на мэра украинской столицы Виталия Кличко. Заочный конфликт двух политиков не остался незамеченным за рубежом. The Washington Post писала, что публичная перепалка демонстрирует политическую нестабильность на Украине.

В свежем интервью итальянской прессе Владимир Зеленский начал скромничать и поставил под сомнение своё участие в будущих выборах президента Украины. По его словам, голосование возможно лишь после завершения конфликта, и он совсем не уверен в своём выдвижении. Ранее в беседе с другим изданием глава киевского режима допускал проведение выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению и не исключал своего участия при прекращении огня, однако теперь его позиция изменилась.