В России школьные звонки заменят произведениями Чайковского, Глинки и Бородина

В российских школах стартует новый этап проекта «Мелодии вместо звонков». В марте привычные сигналы на перемену и урок заменят фрагменты произведений великих композиторов, приуроченные к юбилею Большого театра и Международному женскому дню. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Ученики услышат увертюру из оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, а также фрагмент «Уж как по мосту-мосточку» из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского в исполнении оркестра Большого театра. В программе также знаменитый «Танец маленьких лебедей» из «Лебединого озера» и хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина.

Кроме того, в школах прозвучат мелодии в исполнении победителей Всероссийского конкурса «Мелодии вместо звонков» 2025 года. Организатором проекта выступает Министерство просвещения, оператором — Центр всестороннего развития детей «Прогресс».

