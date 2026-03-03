Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 19:15

Пентагон пересмотрит ядерную стратегию из-за усиления Китая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasija Vujic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasija Vujic

Пентагон намерен провести фундаментальный пересмотр ядерной стратегии США. Военные уверены, что Китай слишком быстро наращивает свой стратегический арсенал. Об этом заявил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби на заседании комитета Сената по вооружённым силам.

«На уровне высшего руководства министерства мы полностью согласны с тем, что ситуация с двумя равными противниками, или потенциальное достижение Китаем паритета в ядерной сфере в ближайшем будущем, требует фундаментального переосмысления», подчеркнул Колби.

Чиновник отметил, что большинство проблем американских ядерных сил связаны с исполнением и финансированием. Стратегические вопросы играют меньшую роль. Колби добавил, что Пентагон не планирует проводить формальный обзор ядерной стратегии.

Медведев: В случае ядерного конфликта Хиросима и Нагасаки покажутся «детской игрой в песочнице»
Медведев: В случае ядерного конфликта Хиросима и Нагасаки покажутся «детской игрой в песочнице»

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж увеличит число ядерных боеголовок в арсенале. Для пресечения спекуляций Франция отказалась от прежней практики публичного раскрытия данных о размерах своего ядерного потенциала.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Китай
  • ядерноеоружие
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar