Пентагон пересмотрит ядерную стратегию из-за усиления Китая

Пентагон намерен провести фундаментальный пересмотр ядерной стратегии США. Военные уверены, что Китай слишком быстро наращивает свой стратегический арсенал. Об этом заявил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби на заседании комитета Сената по вооружённым силам.

«На уровне высшего руководства министерства мы полностью согласны с тем, что ситуация с двумя равными противниками, или потенциальное достижение Китаем паритета в ядерной сфере в ближайшем будущем, требует фундаментального переосмысления», — подчеркнул Колби.

Чиновник отметил, что большинство проблем американских ядерных сил связаны с исполнением и финансированием. Стратегические вопросы играют меньшую роль. Колби добавил, что Пентагон не планирует проводить формальный обзор ядерной стратегии.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж увеличит число ядерных боеголовок в арсенале. Для пресечения спекуляций Франция отказалась от прежней практики публичного раскрытия данных о размерах своего ядерного потенциала.