ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026

До старта первого в истории чемпионата мира с участием 48 сборных осталось чуть больше трёх месяцев. Международная федерация футбола опубликовала официальный постер турнира, который пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

В центре композиции — белый силуэт бьющего по мячу игрока, чьё тело повторяет очертания границ трёх принимающих государств. Фон выполнен в трёх цветах: красный (Канада), зелёный (Мексика) и синий (США). На нём изображены болельщики и национальные символы стран-хозяек.

«Официальный постер турнира воспевает дух сотрудничества, ажиотаж и единство этого уникального момента. Впервые в истории чемпионата мира по футболу три художника объединили усилия для создания официального постера турнира», — говорится в релизе.

В работе принимали участие художники Карсон Тинг (Канада), Минерва GM (Мексика) и Хэнк Уиллис Томас (США). Они объединили стили, чтобы показать, как футбол объединяет мир. Также ФИФА представила отдельные постеры для 16 городов, которые примут матчи. Это тоже исторический первый случай.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность переноса матчей чемпионата мира по футболу из Мексики из-за вспышки насилия после убийства влиятельного наркобарона. Это станет крайней мерой — только при серьёзных опасениях служб безопасности и коммерческих партнёров. Под угрозой как мартовские стыковые игры, так и встречи финальной части турнира, однако десятки тысяч болельщиков уже купили билеты и забронировали отели, и в случае переноса ФИФА придётся возмещать им убытки.