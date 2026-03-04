Украинские операторы беспилотников уже задействованы в боевых действиях против Ирана на Ближнем Востоке. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах, ссылаясь на заявления самих украинских военнослужащих.

Командир батальона «Айдар»* Станислав Бунятов публично рассказал об участии своих подразделений в конфликте. Собеседник агентства напомнил, что ещё в 2022 году обсуждались планы США по завершению украинского кризиса и последующей переброске подготовленных бойцов ВСУ на возможную наземную операцию против Ирана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим крупным городам. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал объекты в Израиле, а также цели США в ряде стран региона. В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры иранского руководства.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.