4 марта, 00:54

Киев перебросил дроноводов на Ближний Восток для войны с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Украинские операторы беспилотников уже задействованы в боевых действиях против Ирана на Ближнем Востоке. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах, ссылаясь на заявления самих украинских военнослужащих.

Командир батальона «Айдар»* Станислав Бунятов публично рассказал об участии своих подразделений в конфликте. Собеседник агентства напомнил, что ещё в 2022 году обсуждались планы США по завершению украинского кризиса и последующей переброске подготовленных бойцов ВСУ на возможную наземную операцию против Ирана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим крупным городам. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал объекты в Израиле, а также цели США в ряде стран региона. В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры иранского руководства.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
