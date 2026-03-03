ЦАХАЛ заявила об уничтожении тайного ядерного центра в Тегеране

Армия обороны Израиля заявила о точечном ударе по секретному объекту в Тегеране, где, по данным израильской разведки, разрабатывались ключевые компоненты для создания ядерного оружия.

Как сообщили в ЦАХАЛ, атака была проведена в рамках операции Rising Lion («Восстающий лев»). Под удар попал скрытый подземный комплекс «Минзадехей», который, как утверждает израильская сторона, использовался структурами Минобороны Ирана для продвижения военной ядерной программы.

По данным военных, несмотря на предыдущие разрушения, Тегеран продолжал работы, переместив инфраструктуру в защищённое от авиаударов подземное сооружение. Там группа учёных занималась разработкой одного из ключевых элементов для создания ядерного оружия.

Израильская разведка отслеживала деятельность специалистов и установила новое местоположение центра, после чего был нанесён высокоточный удар. В ЦАХАЛ заявили, что операция серьёзно ослабила возможности Ирана по созданию ядерного потенциала.

В Тегеране ситуацию пока официально не комментировали.

Ранее Life.ru писал, что Тегеран обрушился с резкими заявлениями в адрес США и Израиля, пообещав «открыть врата ада». В Корпусе стражей исламской революции дали понять, что не намерены снижать градус противостояния. Представитель КСИР генерал Али Мохаммад Наини заявил, что удары по противнику будут продолжаться и только нарастать.