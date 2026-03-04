Застрявшие в Дубае россиянки снимают койко-места ради экономии

Застрявшие в Дубае россиянки арендуют койко-места в квартирах с потёртой мебелью и старыми матрасами. Они готовы заплатить почти 10 тысяч рублей за пять дней проживания в скромных условиях. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Застрявшие в Дубае россиянки снимают койко-места. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Находчивые соотечественницы, которые уже живут в съёмных квартирах, предлагают койко-места другим русскоязычным девушкам. Арендодатели сдают места на пять дней, на неделю или на месяц. В одной квартире могут одновременно жить от четырёх до 14 человек — только девушки. Стоимость недели проживания составляет 9500 рублей. Для сравнения — отель за тот же период обойдётся в среднем в 60 тысяч рублей.

Цена месячной аренды койко-места зависит от района. В популярном Аль-Барша, недалеко от торгового центра Mall of The Emirates, проживание стоит 32 тысячи рублей. В элитном прибрежном районе Dubai Marina с небоскрёбами и яхт-клубами ютиться вчетвером придётся за 42 тысячи. Самый дорогой вариант — район Emirates Crown. Там за койку в комнате с балконом и одной соседкой просят 126 тысяч рублей.

Условия проживания чаще всего скромные — потёртые матрасы, балконы, заставленные сушилками, обшарпанная мебель. Несмотря на это, такое жильё пользуется спросом среди застрявших туристок.