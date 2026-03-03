Владимир Путин
3 марта, 20:11

Пожар вспыхнул у консульства США в Дубае после атаки дрона

Взрывы прогремели возле здания консульства США в Дубае после атаки дронов. Почти сразу после взрыва у здания начался сильный пожар.

Пожар у консульства США в Дубае. Видео © X / Plotline / La Verità Globale

По сообщения местных СМИ, многочисленные взрывы слышны по всему городу. На место крупного пожара к зданию американской дипмиссии уже стянулись спасательные службы. Как позднее сообщили власти эмирата, возгорание было локализовано.

Ранее государственное телевидение Ирана сообщало об уничтожении военной базы США в Бахрейне и американского консульства в иракском Эрбиле. По объектам ударили ракетные подразделения сухопутных и морских сил армии Ирана.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Иран
  • ОАЭ
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Происшествия
