Пожар вспыхнул у консульства США в Дубае после атаки дрона

Взрывы прогремели возле здания консульства США в Дубае после атаки дронов. Почти сразу после взрыва у здания начался сильный пожар.

Пожар у консульства США в Дубае. Видео © X / Plotline / La Verità Globale

По сообщения местных СМИ, многочисленные взрывы слышны по всему городу. На место крупного пожара к зданию американской дипмиссии уже стянулись спасательные службы. Как позднее сообщили власти эмирата, возгорание было локализовано.

Ранее государственное телевидение Ирана сообщало об уничтожении военной базы США в Бахрейне и американского консульства в иракском Эрбиле. По объектам ударили ракетные подразделения сухопутных и морских сил армии Ирана.