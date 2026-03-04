Трамп с улыбкой ударил канцлера Мерца на пресс-конференции в Белом доме

Во время пресс-конференции в Вашингтоне 3 марта президент США Дональд Трамп продемонстрировал, как он собирается «жёстко обращаться» с Германией. В ответ на вопрос о дипломатических отношениях с Берлином Трамп с улыбкой ударил ладонью по ноге немецкого канцлера Фридриха Мерца.

«Мы должны ударить их очень, очень сильно», – подчеркнул американский лидер.

Трамп хлопнул ладошкой Мерца по ноге. Видео © X / Aaron Rupar

Событие вызвало шквал комментариев в прессе и социальных сетях – демонстрация силы в таком виде для Европы стала неожиданностью.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп резко высказался о Европе, назвав её мягкой и неузнаваемой. По его мнению, многие страны слишком увлеклись «зелёной» повесткой и утратили прежнюю силу. Президент США подчеркнул, что Европа должна вернуться к решительным и жёстким действиям, а не оставаться в растерянном положении.