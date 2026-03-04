Захарова указала на соседей Варшавы после заявлений о ядерных амбициях

Желание Польши обзавестись собственным ядерным оружием вызвало реакцию в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление польского премьера Дональда Туска, подчеркнув, что подобные шаги не могут рассматриваться в отрыве от позиции соседних государств.

По её словам, вопрос владения столь мощным вооружением — это не только юридическая плоскость, но и фактор региональной безопасности.

«Нужно, чтобы это устраивало соседей, которым не должно казаться, что потенциальные новички угрожают их безопасности или в принципе не имеют права на свою ядерную программу», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она добавила, что при обсуждении подобных инициатив важно учитывать не только формальные требования Договора о нераспространении ядерного оружия и нормы МАГАТЭ, но и восприятие угрозы со стороны приграничных стран. По её мнению, именно настроение соседей становится ключевым элементом в вопросах стратегической стабильности.

