Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 02:20

В Кувейте 11-летняя девочка погибла после падения обломков на жилой квартал

Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire

Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire

В Кувейте трагически погибла 11-летняя девочка, когда обломки упали на жилой квартал столицы эмирата. Как сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Абдалла ас-Санад, девочка скончалась в больнице после получения травм.

«Жертвой падения обломков на жилой квартал в столичном регионе стала 11-летняя девочка из семьи постоянно проживающих в стране иностранцев, которая скончалась в больнице после получения ранений», — написал он в социальной сети X.

По его словам, четыре родственника пострадавшей, включая мать, также находятся в больнице на лечении. Министерство здравоохранения продолжает следить за состоянием пострадавших и оказывает всю необходимую помощь семье.

Посол Джалали заявил о наказании для виновных в гибели 165 школьниц в Иране
Посол Джалали заявил о наказании для виновных в гибели 165 школьниц в Иране

Ранее Life.ru писал, что из-за напряжённости в регионе США закрыли своё посольство в Кувейте на неопределённый срок. Все плановые и экстренные консульские встречи отменены, сообщили в дипмиссии. Власти обещают дополнительно сообщить, когда посольство возобновит работу в обычном режиме.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Кувейт
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar