Посол Джалали заявил о наказании для виновных в гибели 165 школьниц в Иране

Военные преступники, ответственные за гибель 165 девочек при ударе по начальной школе на юге Ирана, понесут наказание. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Российской Федерации Казем Джалали.

«Ракетные обстрелы гражданских районов в Минабе и Ламерде, особенно обстрел начальной школы для девочек «Шаджаре Таиба», в результате которого погибли 165 учениц, являются явным нарушением международного гуманитарного права», — приводит слова посла ТАСС.

Джалали сослался на Четвёртую Женевскую конвенцию и Первый дополнительный протокол. Он отметил, что игнорирование принципа разделения военных и гражданских целей, несоблюдение соразмерности и отсутствие мер предосторожности делают эту атаку военным преступлением. Организаторы и исполнители удара понесут международную уголовную ответственность, подчеркнул он.