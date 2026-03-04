Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция



Регион
4 марта, 01:04

Посол Джалали заявил о наказании для виновных в гибели 165 школьниц в Иране

Казем Джалали. Обложка © Telegram / Иран в России

Военные преступники, ответственные за гибель 165 девочек при ударе по начальной школе на юге Ирана, понесут наказание. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Российской Федерации Казем Джалали.

«Ракетные обстрелы гражданских районов в Минабе и Ламерде, особенно обстрел начальной школы для девочек «Шаджаре Таиба», в результате которого погибли 165 учениц, являются явным нарушением международного гуманитарного права», приводит слова посла ТАСС.

Джалали сослался на Четвёртую Женевскую конвенцию и Первый дополнительный протокол. Он отметил, что игнорирование принципа разделения военных и гражданских целей, несоблюдение соразмерности и отсутствие мер предосторожности делают эту атаку военным преступлением. Организаторы и исполнители удара понесут международную уголовную ответственность, подчеркнул он.

Напомним, 165 человек погибли при ударе по школе для девочек в иранском городе Минаб. Ещё 96 человек получили ранения. Генштаб Вооружённых сил Ирана возложил ответственность за трагедию на США и указал на ключевую роль Вашингтона в эскалации конфликта. Глава иранского МИД в разговоре с Сергеем Лавровым сообщил российскому коллеге о масштабах трагедии и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал удар по школе варварским.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
