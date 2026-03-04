Владимир Путин
Украинке запретили въезд на Бали после антироссийского «танца с цепями»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cocos.Bounty

Гражданке Украины запретили въезд на Бали на полгода после того, как она устроила антироссийскую акцию в туристическом районе Убуд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошёл 29 октября 2025 года. Женщина назвала свои действия «перформативной манифестацией» и «танцами с цепями», после чего была задержана и депортирована. В соцсетях она рассказала, что её «повязали» из-за громкого поведения, а некоторые соотечественники на острове не проявили к ней сочувствия.

Украинка также пообещала подписчикам, что теперь займётся садоводством в Португалии, чтобы «восстанавливать психическое здоровье». На Бали ей запретили появляться шесть месяцев.

Ранее Life.ru рассказывал, что с августа прошлого года Украину покинули около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Общее число украинцев, находящихся за границей, достигло 5,6 млн человек.

