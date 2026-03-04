Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 04:21

Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Минувшей ночью российские регионы вновь оказались под атакой беспилотников. Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атаки фиксировались сразу в нескольких субъектах страны.

«В период с 23:00 мск 3 марта до 7:00 мск 4 марта средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА – над территорией Волгоградской области, по четыре – над территориями Ростовской и Белгородской областей, два – над территорией Астраханской области и один – над территорией Курской области», – сообщили в ведомстве.

Таким образом, самая массированная атака пришлась на Волгоградскую область. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

ВСУ впервые атаковали Донецк новым американским ударным БПЛА
ВСУ впервые атаковали Донецк новым американским ударным БПЛА

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области вечером и ночью отражали массированную атаку беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, несколько десятков дронов были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. Обломки упали на территорию строящейся базы отдыха – повреждены остекление и входная дверь, пострадавших, к счастью, нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar