ПВО отразила массовый налёт украинских дронов на Ростовскую область

В Ростовской области минувшим вечером и ночью отразили массированную атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Несколько десятков БПЛА были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. Пострадавших нет, однако на земле зафиксированы повреждения. Обломки дронов упали на территорию строящейся базы отдыха — частично пострадали остекление и входная дверь нежилого помещения.

Также ночью враг атаковал Волгоградскую область. При атаке беспилотника в регионе пострадали пять человек. После удара по многоэтажке на улице Батова в квартирах и соседних домах выбило оконные стёкла.