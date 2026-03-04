ПВО отразила массовый налёт украинских дронов на Ростовскую область
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
В Ростовской области минувшим вечером и ночью отразили массированную атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Несколько десятков БПЛА были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. Пострадавших нет, однако на земле зафиксированы повреждения. Обломки дронов упали на территорию строящейся базы отдыха — частично пострадали остекление и входная дверь нежилого помещения.
Также ночью враг атаковал Волгоградскую область. При атаке беспилотника в регионе пострадали пять человек. После удара по многоэтажке на улице Батова в квартирах и соседних домах выбило оконные стёкла.
