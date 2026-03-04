Ещё в четырёх аэропортах России ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Ижевска, Нижнекамска (Бегишево), Калуги (Грабцево) и Кирова (Победилово) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Информации о сроках их действия пока нет. При этом в аэропорту Ульяновска ограничения были сняты. Сейчас в стране остаются закрытыми шесть авиагаваней.

Ранее ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани и Чебоксар. Об отмене ограничений и возобновлении рейсов пассажирам сообщат дополнительно.