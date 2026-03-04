Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 02:46

В аэропортах Казани и Чебоксар введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропортах Казани и Чебоксар введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Информация о сроках снятия ограничений уточняется.

Аэропорты Пензы и Саратова вернулись к штатной работе
Аэропорты Пензы и Саратова вернулись к штатной работе

Ранее аэропорт Ульяновска закрыли для гражданских самолётов. Об отмене ограничений и возобновлении рейсов пассажирам сообщат дополнительно. Сейчас в России также остаётся закрытым аэропорт в Волгограде. Регион подвергся атаке украинских БПЛА поздно вечером 3 ферваля. Там беспилотники атаковали многоквартирный дом и ряд частных объектов. В результате атаки пострадали пять мирных жэителей.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Чувашская Республика
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar