Регион
4 марта, 02:16

Аэропорт Ульяновска закрыли для гражданских самолётов

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Баратаевка города Ульяновска. Сообщение о закрытии воздушной гавани появилось в 5 утра 4 марта.

В пресс-служба Росавиации сообщили, что временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводят с целью обеспечения безопасности полётов. Об отмене ограничений и возобновлении рейсов пассажирам сообщат дополнительно.

Аэропорты Пензы и Саратова вернулись к штатной работе

Отметим, что сейчас в России также остаётся закрытым аэропорт в Волгограде. Регион подвергся атаке украинских БПЛА поздно вечером 3 ферваля. Там беспилотники атаковали многоквартирный дом и ряд частных объектов. В результате атаки пострадали пять мирных жэителей.

