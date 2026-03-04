Аэропорт Ульяновска закрыли для гражданских самолётов

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Баратаевка города Ульяновска. Сообщение о закрытии воздушной гавани появилось в 5 утра 4 марта.

В пресс-служба Росавиации сообщили, что временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводят с целью обеспечения безопасности полётов. Об отмене ограничений и возобновлении рейсов пассажирам сообщат дополнительно.