Аэропорт Ульяновска закрыли для гражданских самолётов
Обложка © Life.ru
Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Баратаевка города Ульяновска. Сообщение о закрытии воздушной гавани появилось в 5 утра 4 марта.
В пресс-служба Росавиации сообщили, что временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводят с целью обеспечения безопасности полётов. Об отмене ограничений и возобновлении рейсов пассажирам сообщат дополнительно.
Отметим, что сейчас в России также остаётся закрытым аэропорт в Волгограде. Регион подвергся атаке украинских БПЛА поздно вечером 3 ферваля. Там беспилотники атаковали многоквартирный дом и ряд частных объектов. В результате атаки пострадали пять мирных жэителей.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.