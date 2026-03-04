Аэропорты Пензы и Саратова вернулись к штатной работе
Обложка © Life.ru
В аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полётов. В настоящий момент оба аэропорта работают в штатном режиме.
В настоящий момент в России остаётся закрыта авиагавань в Волгограде. Жители города сообщили о серии громких взрывов. По словам очевидцев, в южной и северной частях города были слышны не менее пяти-семи мощных хлопков. Местные утверждают, что в небе раздавались характерные звуки двигателей, а затем были видны вспышки. По данным местных властей, в результате атаки пострадали пять человек, также зафиксированы разрушения.
