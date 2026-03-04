Аэропорты Пензы и Саратова вернулись к штатной работе

В аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полётов. В настоящий момент оба аэропорта работают в штатном режиме.