3 марта, 21:12

Аэропорты Пензы и Саратова вернулись к штатной работе

Обложка © Life.ru

В аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полётов. В настоящий момент оба аэропорта работают в штатном режиме.

В настоящий момент в России остаётся закрыта авиагавань в Волгограде. Жители города сообщили о серии громких взрывов. По словам очевидцев, в южной и северной частях города были слышны не менее пяти-семи мощных хлопков. Местные утверждают, что в небе раздавались характерные звуки двигателей, а затем были видны вспышки. По данным местных властей, в результате атаки пострадали пять человек, также зафиксированы разрушения.

Артём Гапоненко
