Над Россией за три часа сбили 38 украинских БПЛА

Вечером 3 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 38 украинских беспилотников над регионами страны. БПЛА перехватили и уничтожили в течение трёх часов — с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщает Минобороны России.

«3 марта текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.

Наибольшее количество, 34 дрона, уничтожили над Ростовской областью. Три беспилотника сбили над территорией Республики Крым. Один БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью.

Ранее жители Волгограда сообщили о серии громких взрывов в небе над городом вечером 3 марта. Очевидцы слышали не менее пяти-семи мощных хлопков в южной и северной частях города. По данным местных властей, в результате атаки пострадали пять человек, также зафиксированы разрушения.