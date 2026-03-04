Экс-советник бывшего президента США Джо Байдена Джейк Салливан призвал всерьёз отнестись к словам российского лидера Владимира Путина об истории и принадлежности Украины. Такое заявление Джейк Салливан сделал в эфире YouTube-канала Института Кеннана.

«Нужно прислушаться к тому, что он говорит по этому поводу. Он считает, что Украина на самом деле является частью большой России, и что это его историческая обязанность как лидера России — вернуть Украину в лоно России», — заявил политик.

По его мнению, в основе конфликта лежат именно исторические взгляды Путина. Он видит истоки СВО и в вопросах расширения НАТО и дипломатии, но считает их вторичными.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина будет расценивать как победу своё «выживание» в конфликте с Россией. По его словам, перед Киевом не стоит задачи победить в привычном понимании этого слова.