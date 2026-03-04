Владимир Путин
4 марта, 05:58

Элита «Кракена»* взбунтовалась и отказывается воевать под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Боевики украинского «Кракена»* отказались выходить на линию фронта под Харьковом. Об этом сообщает проект «Северный ветер».

По данным источника, «элита ВСУ» несколько недель не выполняла задачи, требуя новое вооружение и волонтёрские автомобили. Когда командование всё же бросило их в бой, все штурмовые группы были уничтожены нашими подразделениями. Перед этим российские войска накрыли несколько пунктов временной дислокации националистов вместе с техникой.

«Накануне противник провёл две контратаки четырьмя штурмовыми группами отряда СпН ГУР «Кракен»* на позиции наших военнослужащих в лесных массивах Волчанского района. В результате комплексного огневого поражения все штурмовые группы врага уничтожены», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что украинское командование готовит весеннее наступление в направлении Белгорода. По данным СМИ, у границы уже сосредоточено около восьми тысяч военнослужащих. Основу группировки составляет 2-й армейский корпус «Хартия».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

*Запрещённая в России террористическая организация.

