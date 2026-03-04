Владимир Путин
4 марта, 07:12

Певица Юля Паршута пережила предательство, от которого до сих пор не может оправиться

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Юля Паршута в интервью Леди Mail рассказала, что после пережитого предательства ей приходится заново восстанавливать доверие к людям — и это огромный труд. Однако надежда встретить надёжного мужчину с «хорошо откалиброванным моральным компасом» у неё остаётся.

Артистка призналась, что не знакомится в соцсетях и вообще нигде специально не ищет отношений, но желание создать крепкую семью сохраняет. По словам звезды, Бог знает, что её сердце свободно, поэтому что-нибудь придумает на этот счёт.

«Я уверена, что у меня каким-то образом появится, материализуется человек, с которым мы будем друг другу подходить, у нас будут общие моральные ценности и общие цели, а остальное — дело наживное», — отметила Юля Паршута.

Ранее певица Слава выложила в соцсетях видео, где сквозь слёзы рассказала о «мерзких вещах» и предательстве со стороны всех её близких и родных людей. Артистка заявила, что в таком возрасте не может полностью изменить отношение к жизни и перестать быть слишком доброй к людям.

