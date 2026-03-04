Первая весенняя оттепель в Москве длилась 82 часа и сменилась заморозками

Первая весенняя оттепель в столице сменрилась минусовыми температурами, она продолжалась 82 часа. О новых заморозках сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции на ВДНХ, к утру 4 марта температура воздуха в Москве опустилась до минус 2,1 °C. На Балчуге зафиксировано минус 1 °C, в Бутово — минус 2,4 °C, в Михайловском — минус 2,6 °C.

«Полностью в зону отрицательных температур ушла и вся территория Московской области, а самым холодным местом региона стали Серебряные Пруды: там температура опускалась до минус 5,3 °C», — написал Леус.

Днём 4 марта воздух в столице прогреется до плюс 2 °C, однако до конца недели синоптики обещают «температурные качели». Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 6 °C, днём возвращаться в положительный диапазон — до 0...+5 °C. Существенное изменение погоды ожидается в понедельник, 9 марта. По словам Леуса, в этот день температурный режим окончательно уйдёт в минус, и дневная температура останется отрицательной.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидается неустойчивая погода с мокрым снегом, гололедицей и небольшими осадками. Так, в ночь на 4 марта в отдельных районах Подмосковья температура может опуститься до минус 10–12 градусов. Похожие условия сохранятся вплоть до 8 марта включительно. После праздников, 9–10 марта, синоптики прогнозируют существенное похолодание. Ночные температуры могут упасть до минус 10–15 градусов.