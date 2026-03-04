Маршрутка столкнулась с грузовиком в Подмосковье: есть погибшие и пострадавшие

Серьёзная авария произошла в Московской области утром 4 марта. На трассе А-107 столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль. Погибли два человека, ещё несколько получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Дорожное происшествие произошло в районе 8 утра на 41-м километре автодороги А-107 в городском округе Пушкино. По предварительным данным, на участке трассы произошло столкновение маршрутного такси с грузовиком. После удара транспортные средства получили серьёзные повреждения.

«Подмосковные полицейские устанавливают детали ДТП с участием маршрутного такси в городском округе Пушкино. Сегодня примерно в 07:55 на 41-м километре «А-107» произошло ДТП. В результате ДТП 2 человека погибли, 6 граждан обратились за медицинской помощью», — информирует МВД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение

